Фітнес, шейпінг, аеробіка, колонетика, йога, пілатес у Львові Заняття проводяться: у середу, четвер та суботу з 9.00 до 10.00 у вівторок і п'ятницю - з 17.00 до 20.00 Адреса: вул.Сеченова, 7 (бічна Городоцької №91-93, поблизу цирку). Тел: 233-25-59, м.тел.: 8-098-434-86-99
Многие туристы и деловые люди, которым по роду занятий приходится много ездить и часто останавливаться на ночлег в разных местах, привыкли к тому, что посуточная аренда - это зачастую гораздо проще и удобнее, чем отель. Именно поэтому квартиры посуточно в Ровно достаточно востребованы.
Сучасні відеоігри все сильніше нагадують інтерактивне кіно. Є, звичайно, кілька хітових проектів з відкритим світом на кшталт Red Dead Redemption, однак автори блокбастерів тримають нас на короткому повідку. Мовляв, натискайте кнопки в такт і насолоджуйтеся видовищем.