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Негода в Україні: обмеження на рух транспорту залишається у чотирьох областях
10:18 9.01.2017
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Обмеження руху автотранспорту залишається на автошляхах в 4 областях – Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській і Черкаській. Про це повідомили в прес-служба ДСНС України. Станом на 8:00 год. 9 січня автомобільних заторів, що виникли в результаті ускладнення погодних умов, на території країни немає. Також не зафіксовано громадян, які отримали обмороження під час пробок.
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