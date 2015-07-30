Історія про те, як Dark Souls прийшла на «персоналки»

09:09 1.01.2017



Сучасні відеоігри все сильніше нагадують інтерактивне кіно. Є, звичайно, кілька хітових проектів з відкритим світом на кшталт Red Dead Redemption, однак автори блокбастерів тримають нас на короткому повідку. Мовляв, натискайте кнопки в такт і насолоджуйтеся видовищем.