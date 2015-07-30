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 УКРАЇНА - всі новини розділу

12:06 (26.01.2017)
У ДНР видали книгу про Моторолу

11:48 (26.01.2017)
Через сходження з рейок вагонів вантажного поїзда у Черкаській області затримуються 10 поїздів

11:44 (26.01.2017)
Коломойський відмовився фінансувати «Дніпро»

10:51 (26.01.2017)
Під Києвом заблоковані траси: протестують проти підвищення вартості проїзду

10:16 (26.01.2017)
Аваков подав е-декларацію за 2016 рік

 СВІТ - всі новини розділу

11:00 (26.01.2017)
Повз Землю пролетів астероїд

10:14 (26.01.2017)
Депресія збільшує ризик виникнення ракових захворювань

10:13 (26.01.2017)
В Індії помер російський посол

17:00 (25.01.2017)
Оскар 2017: Нацменшини незадоволені списком номінантів

15:26 (25.01.2017)
У Кувейті повісили члена королівської сім'ї

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 НОВИНА ДНЯ
Сміття, накопичене у Львові, мають вивезти упродовж 7 днів, - рішення обласної комісії ТЕБ і НС
14:12 25.01.2017


Упродовж семи днів зі Львова повинні вивезти сміття, що накопичилось на території міста. Для цього укладуть відповідні угоди із полігонами твердих побутових відходів (ТПВ) області, котрі виявили бажання приймати львівське сміття. Таке рішення прийнято 25 січня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке скликав голова Львівської ОДА Олег Синютка.

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 ЛЬВІВ - всі новини розділу

12:03 (26.01.2017)
Цьогоріч 1000 учасників АТО отримають по 100 тис. грн. одноразової матеріальної допомоги

11:50 (26.01.2017)
Львівський бронетанковий шукає інженерів

11:48 (26.01.2017)
У Львові впіймали групу квартирних злодіїв

11:44 (26.01.2017)
У Львові на ринку чоловік хотів розрахуватися фальшивими доларами

10:49 (26.01.2017)
ЛКП «Лев» дослідило підозрілу речовину, розлиту на вулицях Львова

10:48 (26.01.2017)
Бійця ОУН-УПА Василя Зварича поховають сьогодні на Личаківському цвинтарі

10:09 (26.01.2017)
У дороги Пустомитівщини інвестували понад 220 млн грн, - звіт голови РДА

17:00 (25.01.2017)
26 – 27 січня на дорогах збережеться ожеледиця, - синоптики

16:22 (25.01.2017)
Громадський транспорт Львова оновився 5-ма автобусами Ataman

15:28 (25.01.2017)
У Львові відкриють новий експериментальний театр

14:12 (25.01.2017)
Сміття, накопичене у Львові, мають вивезти упродовж 7 днів, - рішення обласної комісії ТЕБ і НС

13:17 (25.01.2017)
Фірма з Львівщини незаконно вивезла до Польщі 12 вагонів дубу

13:14 (25.01.2017)
Львівські патрульні розшукали п’яного водія, який скоїв ДТП та втік

12:30 (25.01.2017)
Роботодавцям Львова нагадують про зміни у розмірі мінімальної зарплати

12:29 (25.01.2017)
Роботи з реконструкції пл. Кропивницького розпочнуть до кінця лютого

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 СУСПІЛЬСТВО - всі статті розділу
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13:01 26.01.2017
Человечество впервые услышало об акриловых ваннах несколько десятилетий тому назад.
 Читайте також

19:29 23.01.2017 Какой должна быть кроватка для самых маленьких

17:59 20.01.2017 Выбираем клининговую компанию грамотно

10:06 20.01.2017 Выбираем домофон: какие нюансы учесть

10:02 20.01.2017 Реставрация антикварной мебели: нюансы и последовательность работ

09:52 14.01.2017 Обслуживание алкотестеров – работа для аккредитованных сервисных центров

09:17 9.01.2017 Доставка цветов добавит красок в будние дни ваших близких

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 СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ: ПОЛІТИКА - всі статті розділу
Информационные порталы: всегда свежие новости в Украине и мире
17:27 16.01.2017
В Сети работает множество интернет ресурсов: часть из них – информационного характера.
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10:07 11.01.2017 Пиарщики Ульяны Супрун организовали кибератаку на кардиохирурга Тодурова,- эксперт

17:30 10.01.2017 След Медведчука в заказной информационной атаке на кардиохирурга Тодурова вывел на политтехнолога Ульяны Супрун

08:17 9.11.2016 Онлайн игры бывают разные. И одинаково интересные

19:01 13.09.2016 Горящие туры повышают шансы увидеть красоты Мальдивских островов

10:11 2.06.2016 Росіяни визнали США, Україну та Туреччину головними ворогами країни

19:40 11.12.2015 Своевременная диагностика позволит избежать серьезного ремонта стартеров и генераторов

 МІСЦЕВА ВЛАДА ЛЬВІВЩИНИ: Моніторинг
0225.ru как виртуальная визитная карточка города Бобруйска
18:34 9.07.2015
Каждый уважающий себя населенный пункт, даже самый маленький, сегодня имеет собственную страничку в Сети, ведь это возможность рассказать о родном городе как можно большему количеству людей.
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22:13 19.04.2014 Видеорегистратор лучше брать с GPS

09:27 5.03.2013 Новим губернатором Львівщини став колишній прокурор Криму: деталі і коментарі

08:34 2.03.2012 Хто і чому хоче висловити недовіру львівському губернаторові?

11:01 12.01.2012 Садовий, львів’яни і нова транспортна схема

17:09 12.02.2010 Найвпливовіші особи Львівщини у 2009 році

11:30 10.03.2009 ТОП-100 впливовості осіб на Львівщині

 СПЕЦПРОЕКТИ. Прямим текстом: політичне розмовне телешоу у прямому ефірі
Окрашиваем бассейн самостоятельно
11:20 1.11.2016
Современный рынок предлагает различные варианты отделки загородного бассейна. Среди самых оптимальных решений – покраска чаши домашнего водоема.
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21:40 6.09.2016 Погружной насос как оптимальное решение для обустройства водоснабжения загородного дома

16:53 25.08.2016 Правила современного интерьера от студии KORIZZA-DESIGN

10:54 22.06.2016 Лекарственные грядки на загородном участке: не только полезно, но и красиво

10:25 2.06.2016 Віце-губернатора Петербурга вимагали відправити у відставку за «міст Кадирова»

10:40 19.11.2015 Водные аттракционы: большой выбор моделей на любой вкус

11:08 30.07.2015 Массажный стол – успешная процедура

 СПЕЦПРОЕКТИ: Львівщина. Підсумки тижня
Купить авиабилеты недорого – вполне реально
11:23 1.11.2016
Каждый пассажир, которому предстоит авиаперелет, заинтересован купить билеты на самолет как можно дешевле.
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21:44 6.09.2016 Электронная почта как один из самых востребованных онлайн сервисов

17:54 30.07.2015 Что такое гейнер, и как его едят

11:51 30.07.2015 Кулинарные рецепты с фото

11:35 30.07.2015 Кудрявых Вам волос!

11:30 30.07.2015 Сотовая связь стала обыденным явлением

10:45 9.07.2015 Секрет успеха Blanco

Блок статей, Каталог статтей
 ІНТЕРВ'Ю - всі матеріали розділу
Использование металлоконструкций в современном строительстве
21:30 22.11.2016
Среди перспективных материалов, которые сегодня используются в строительстве различных сооружений, достойное место занимают металлоконструкции.
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21:20 8.11.2016 От певицы Земфиры до хоббита Бильбо – увлекательный мир развлечений

11:16 1.11.2016 Интернет магазин beats-original.ru предлагает наушники марки Битс

17:11 3.10.2016 Как развлечься на Хэллоуин в Украине

08:28 24.09.2016 Светодиодные прожекторы от интернет-магазина Exmart: современные решения для уличного освещения

10:44 13.09.2016 Сайт-визитка как оптимальный способ для компании заявить о себе в Сети

08:21 30.07.2016 Про еротичний масаж коротко і по суті

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 ДАЙДЖЕСТ - всі матеріали розділу
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18:50 24.01.2017
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10:42 23.01.2017 Жан-Марі Ле Пен засумнівався в шансах дочки на президентських виборах

10:33 23.01.2017 Андрей Трофимович Ковальчук: горжусь своей ориентацией и наслаждаюсь свободой

09:58 19.01.2017 Новые китайские мотоциклы – хороший выбор для новичков и профессионалов

17:22 16.01.2017 Жидкость для электронных сигарет: виды и нюансы выбора

17:33 11.01.2017 Терморегуляторы и их использование в быту и на производстве

17:24 10.01.2017 Оценка автомобиля и другого имущества от профессионалов: быстро, выгодно, доступно

 ЕКОНОМІКА
Кирпич - самый востебованный строительный материал
12:31 26.01.2017
Сегодня ни одно строительство не может обойтись без использования строительных изделий, среди которых железобетонные панели, кирпичи, дверные и оконные блоки и проч., монтируемые на месте строительства объекта.
 Читайте також

19:10 25.01.2017 Покупаем газобетон и другие стройматериалы в ГутХаусе

12:27 17.01.2017 Альянс Новобуд предлагает качественное жилье в Броварах по доступным ценам

17:25 16.01.2017 Памятники от VIP-Granit: высокое качество, цены от производителя

17:08 10.01.2017 Микрокредит придет на выручку

12:09 10.01.2017 Телескопические погрузчики и другая сельхозтехника: покупаем онлайн

17:24 22.12.2016 «Оазис» поможет выбрать оптимальный способ увлажнения почвы

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