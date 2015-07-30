Упродовж семи днів зі Львова повинні вивезти сміття, що накопичилось на території міста. Для цього укладуть відповідні угоди із полігонами твердих побутових відходів (ТПВ) області, котрі виявили бажання приймати львівське сміття. Таке рішення прийнято 25 січня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке скликав голова Львівської ОДА Олег Синютка.
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