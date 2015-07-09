НОВИНА ДНЯ Негода в Україні: обмеження на рух транспорту залишається у чотирьох областях

10:18 9.01.2017







Обмеження руху автотранспорту залишається на автошляхах в 4 областях – Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській і Черкаській. Про це повідомили в прес-служба ДСНС України. Станом на 8:00 год. 9 січня автомобільних заторів, що виникли в результаті ускладнення погодних умов, на території країни немає. Також не зафіксовано громадян, які отримали обмороження під час пробок. Читати повністю

