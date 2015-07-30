Фітнес, шейпінг, аеробіка, колонетика, йога, пілатес у Львові

Заняття проводяться:

у середу, четвер та суботу з 9.00 до 10.00

у вівторок і п'ятницю - з 17.00 до 20.00

Адреса: вул.Сеченова, 7 (бічна Городоцької №91-93, поблизу цирку).

Тел: 233-25-59, м.тел.: 8-098-434-86-99