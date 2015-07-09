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 УКРАЇНА - всі новини розділу

17:44 ( 9.01.2017)
На Закарпатті відновлений рух транспорту

16:05 ( 9.01.2017)
Синоптики прогнозують значне погіршення погодних умов на заході країни

15:10 ( 9.01.2017)
Українцям хочуть дозволити купляти зброю для самозахисту

14:03 ( 9.01.2017)
СБУ викрила отримання соцвиплат псевдопереселенцями

13:35 ( 9.01.2017)
На посаду керівника Нацполіції претендують 64 кандидати

 СВІТ - всі новини розділу

17:45 ( 9.01.2017)
В аеропорту Стамбула скасовані всі рейси

16:01 ( 9.01.2017)
Розпочались переговори щодо об’єднання Кіпру

14:06 ( 9.01.2017)
У Нідерландах затримали журналіста, який намагався перевезти уламки МН17

12:27 ( 9.01.2017)
Річка Дунай почала замерзати

11:10 ( 9.01.2017)
У небі над Росією вибухнув метеорит

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 НОВИНА ДНЯ
Негода в Україні: обмеження на рух транспорту залишається у чотирьох областях
10:18 9.01.2017


Обмеження руху автотранспорту залишається на автошляхах в 4 областях – Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській і Черкаській. Про це повідомили в прес-служба ДСНС України. Станом на 8:00 год. 9 січня автомобільних заторів, що виникли в результаті ускладнення погодних умов, на території країни немає. Також не зафіксовано громадян, які отримали обмороження під час пробок.

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 ЛЬВІВ - всі новини розділу

17:46 ( 9.01.2017)
Неподалік Львова утворився багатокілометровий затор через аварію з потерпілими

16:00 ( 9.01.2017)
На Львівщині молодики напідпитку збили жінку на дорозі

15:12 ( 9.01.2017)
У Львові збирають кошти на термінове лікування маленької дівчинки

15:11 ( 9.01.2017)
У Дрогобичі встановили рекорд за наймасовіше виконання різдвяної коляди

14:09 ( 9.01.2017)
На лікуванні у 8-ій та лікарні швидкої допомоги перебуває 12 осіб з переохолодженнями

14:00 ( 9.01.2017)
Сьогодні протягом дня пункти обігріву діють на вул. Сербській та вул. Кирилівській

13:39 ( 9.01.2017)
Станом на 12 год. у Львові курсує майже 77% автобусів

13:34 ( 9.01.2017)
У Львові трамвай зійшов з рейок

12:31 ( 9.01.2017)
Сьогодні у дворику Ратуші покажуть виставу «Коли ангели спускаються на землю»

12:29 ( 9.01.2017)
Вчора львів’янина збив потяг

11:17 ( 9.01.2017)
Гідрометцентр застерігає: 9 січня на дорогах ожеледиця

11:12 ( 9.01.2017)
У Львові працює понад 400 одиниць громадського транспорту

10:27 ( 9.01.2017)
У різдвяну ніч львівські трамваї заробили лише 327 грн

10:25 ( 9.01.2017)
Львів’янка відмовилася їхати на чемпіонат світу з шахів до Ірану через потребу одягати хіджаб

10:23 ( 9.01.2017)
Двоє людей померли на Львівщині від переохолодження

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 СУСПІЛЬСТВО - всі статті розділу
Доставка цветов добавит красок в будние дни ваших близких
09:17 9.01.2017
Даже в зимнюю холодную погоду в Крыму может быть светло. И дело здесь ни в южном географическом расположении.
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08:49 1.01.2017 Снимите жилье посуточно в Ровно и оградите себе от проблем!

18:21 30.12.2016 iPad шагает по планете

18:28 28.12.2016 Натуральная кожа и ее использование в мебельном производстве

21:07 26.12.2016 Протокол cccam шаринг как возможность просматривать любимые каналы за символическую плату

17:33 22.12.2016 Выбираем мужское нижнее белье: на что обратить внимание

21:42 21.12.2016 Беспроводные телефоны во Львове: выбираем лучший вариант

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 СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ: ПОЛІТИКА - всі статті розділу
Онлайн игры бывают разные. И одинаково интересные
08:17 9.11.2016
Компьютерные игры, нуждающиеся в постоянном соединении с Интернетом принято называть онлайн-играми. Все онлайн игры пользуются большой популярностью.
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19:01 13.09.2016 Горящие туры повышают шансы увидеть красоты Мальдивских островов

10:11 2.06.2016 Росіяни визнали США, Україну та Туреччину головними ворогами країни

19:40 11.12.2015 Своевременная диагностика позволит избежать серьезного ремонта стартеров и генераторов

18:54 8.12.2015 Люстрированный фитосанитар ДНР Вадим Симонов закрыл уголовные дела в ГПУ

21:11 20.11.2015 Новинні портали: як зацікавити читачів

22:06 28.10.2015 Выписка из истории болезни: как оформляется и когда может потребоваться

 МІСЦЕВА ВЛАДА ЛЬВІВЩИНИ: Моніторинг
0225.ru как виртуальная визитная карточка города Бобруйска
18:34 9.07.2015
Каждый уважающий себя населенный пункт, даже самый маленький, сегодня имеет собственную страничку в Сети, ведь это возможность рассказать о родном городе как можно большему количеству людей.
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22:13 19.04.2014 Видеорегистратор лучше брать с GPS

09:27 5.03.2013 Новим губернатором Львівщини став колишній прокурор Криму: деталі і коментарі

08:34 2.03.2012 Хто і чому хоче висловити недовіру львівському губернаторові?

11:01 12.01.2012 Садовий, львів’яни і нова транспортна схема

17:09 12.02.2010 Найвпливовіші особи Львівщини у 2009 році

11:30 10.03.2009 ТОП-100 впливовості осіб на Львівщині

 СПЕЦПРОЕКТИ. Прямим текстом: політичне розмовне телешоу у прямому ефірі
Окрашиваем бассейн самостоятельно
11:20 1.11.2016
Современный рынок предлагает различные варианты отделки загородного бассейна. Среди самых оптимальных решений – покраска чаши домашнего водоема.
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21:40 6.09.2016 Погружной насос как оптимальное решение для обустройства водоснабжения загородного дома

16:53 25.08.2016 Правила современного интерьера от студии KORIZZA-DESIGN

10:54 22.06.2016 Лекарственные грядки на загородном участке: не только полезно, но и красиво

10:25 2.06.2016 Віце-губернатора Петербурга вимагали відправити у відставку за «міст Кадирова»

10:40 19.11.2015 Водные аттракционы: большой выбор моделей на любой вкус

11:08 30.07.2015 Массажный стол – успешная процедура

 СПЕЦПРОЕКТИ: Львівщина. Підсумки тижня
Купить авиабилеты недорого – вполне реально
11:23 1.11.2016
Каждый пассажир, которому предстоит авиаперелет, заинтересован купить билеты на самолет как можно дешевле.
 Читайте також

21:44 6.09.2016 Электронная почта как один из самых востребованных онлайн сервисов

17:54 30.07.2015 Что такое гейнер, и как его едят

11:51 30.07.2015 Кулинарные рецепты с фото

11:35 30.07.2015 Кудрявых Вам волос!

11:30 30.07.2015 Сотовая связь стала обыденным явлением

10:45 9.07.2015 Секрет успеха Blanco

Блок статей, Каталог статтей
 ІНТЕРВ'Ю - всі матеріали розділу
Использование металлоконструкций в современном строительстве
21:30 22.11.2016
Среди перспективных материалов, которые сегодня используются в строительстве различных сооружений, достойное место занимают металлоконструкции.
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21:20 8.11.2016 От певицы Земфиры до хоббита Бильбо – увлекательный мир развлечений

11:16 1.11.2016 Интернет магазин beats-original.ru предлагает наушники марки Битс

17:11 3.10.2016 Как развлечься на Хэллоуин в Украине

08:28 24.09.2016 Светодиодные прожекторы от интернет-магазина Exmart: современные решения для уличного освещения

10:44 13.09.2016 Сайт-визитка как оптимальный способ для компании заявить о себе в Сети

08:21 30.07.2016 Про еротичний масаж коротко і по суті

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 ДАЙДЖЕСТ - всі матеріали розділу
Вчені локалізували джерело «інопланетного» сигналу
18:36 5.01.2017
Джерелом швидких радіоімпульсів, які низка вчених вважають посланнями інопланетної цивілізації, є не Чумацький Шлях, як вважалося раніше, а галактика, віддалена від Землі на мільярди світлових років. Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature.
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22:09 4.01.2017 Чому гріється ноутбук і як його вилікувати?

09:09 1.01.2017 Історія про те, як Dark Souls прийшла на «персоналки»

19:59 27.12.2016 Польща заявила про блокування рішення Єврокомісії про доступ «Газпрому» до OPAL

19:49 27.12.2016 Черный квадрат Малевича подписан учредителями Lucky Labs - ученые

21:06 26.12.2016 Порошковая технология: преимущества и особенности

10:24 25.12.2016 7 лучших мировых экзотических отелей мира

 ЕКОНОМІКА
«Оазис» поможет выбрать оптимальный способ увлажнения почвы
17:24 22.12.2016
Чтобы растения на загородном участке принесли хороший урожай, за ними нужно грамотно ухаживать, в том числе регулярно поливать, особенно, если весна и лето выдались засушливыми.
 Читайте також

17:16 22.12.2016 Квартиры в Броварах от застройщика Palladiumbud: преимущества покупки

21:50 21.12.2016 Электронные газеты и их роль в жизни современных читателей

21:55 20.12.2016 Інвестиційні проекти: як вибрати найвигіднішу пропозицію

08:07 15.12.2016 «Авантаж-Холдинг»: качественные запчасти с гарантией

20:18 13.12.2016 Baza-Cen: широкий выбор кондиционеров бытового предназначения

18:59 10.12.2016 Мебель на заказ от производителя: множество вариантов и главные преимущества

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